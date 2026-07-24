sparatoria a monza un uomo di 44 anni ricoverato in prognosi riservata

Notizia in breve

Un uomo di 44 anni è stato colpito da colpi d'arma da fuoco e si trova in prognosi riservata in ospedale. La sparatoria è avvenuta poco dopo le 22 in via Fosse Ardeatine, dove è stato trovato a terra. La chiamata al 112 è arrivata poco dopo, segnalando la presenza dell’uomo ferito in strada. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.