Sparatoria a Monza un uomo di 44 anni ricoverato in prognosi riservata
Un uomo di 44 anni è stato colpito da colpi d'arma da fuoco e si trova in prognosi riservata in ospedale. La sparatoria è avvenuta poco dopo le 22 in via Fosse Ardeatine, dove è stato trovato a terra. La chiamata al 112 è arrivata poco dopo, segnalando la presenza dell’uomo ferito in strada. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.
SEREGNO – Un uomo di 44 anni è ricoverato in gravissime condizioni in ospedale dopo una sparatoria in strada avvenuta nella serata di ieri. Erano passate da poco le 22 quando è arrivata la telefonata al 112 per segnalare la presenza di un uomo a terra in via Fosse Ardeatine. Una strada situata nel quartiere del Crocione, che da sempre ha evidenti problemi di tipo sociale, che sfociano poi anche nell’ illegalità e in problemi di sicurezza. https:www.ilgiorno.itmonza-brianzacronacalentate-seveso-incidente-monopattino-q98iexbm I soccorsi. Sul posto è arrivata l’automedica con l’ambulanza dell’Avis Meda. Con loro anche i carabinieri della Compagnia di Seregno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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