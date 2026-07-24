sparatoria a seregno un uomo di 44 anni ricoverato in prognosi riservata

Notizia in breve

Un uomo di 44 anni è rimasto ferito in modo grave durante una sparatoria avvenuta ieri sera in via Fosse Ardeatine. La chiamata al 112 è arrivata poco dopo le 22, segnalando un uomo a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che lo hanno trasportato in ospedale. Attualmente, la prognosi è riservata. Le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto per chiarire le dinamiche dell’incidente.