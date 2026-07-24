Un incendio si è sviluppato vicino a Madrid e si sta diffondendo rapidamente, rendendo impossibile domarlo. Oltre ottantamila persone sono state evacuate tra Francia e Spagna a causa delle fiamme che stanno interessando vaste aree di terreno. Le fiamme stanno causando ingenti danni e disagi nelle zone colpite, con interventi di emergenza in corso da parte delle autorità. La situazione rimane critica e sotto sorveglianza.

Brucia l'Europa occidentale. Nel giro di poche ore Francia e Spagna stanno facendo i conti con roghi che stanno causando disagi e mandando in fumo ettari di terreno. Stando alle prime stime, sono oltre ottantamila le persone evacaute mentre sono ancora in corso le attività di soccorso e spegnimento. L'incendio a Madrid Un incendio boschivo che infuria nei pressi di Madrid e che ha costretto migliaia di persone a evacuare le proprie abitazioni è '«al suo apice» ed è impossibile da controllare: lo ha dichiarato venerdì Carlos Novillo, responsabile della gestione delle emergenze del governo regionale di Madrid. «L'incendio ha raggiunto il suo momento più critico e attualmente supera la capacità dei vigili del fuoco di contenerlo», ha detto ai giornalisti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Incendio vicino a Madrid "impossibile" da domare, oltre ottantamila evacuati tra Francia e Spagna

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INCENDIO en las CUATRO TORRES de MADRID: DESALOJAN la TORRE MOEVE

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