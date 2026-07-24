Un grande incendio boschivo vicino a Madrid ha costretto l’evacuazione di circa 40.000 persone, tra cui residenti e confinati. Le fiamme sono state descritte come “impossibili da controllare” e hanno provocato numerosi evacuamenti nelle zone circostanti. Sono state diffuse foto e video che mostrano il vasto incendio in corso, mentre le autorità continuano le operazioni di spegnimento. Non sono stati ancora forniti dettagli sulle cause dell’incendio.

Madrid, 24 luglio 2026 – Un enorme incendio boschivo nei pressi di Madrid ha costretto migliaia di persone a evacuare le proprie abitazioni: in totale sono 40mila, compresi i confinati. È "al suo apice" ed è impossibile da controllare, ha dichiarato Carlos Novillo, responsabile della gestione delle emergenze del governo regionale di Madrid. "L'incendio ha raggiunto il suo momento più critico e attualmente supera la capacità dei vigili del fuoco di contenerlo", ha spiegato ai giornalisti. A Salamanca unit's firefighter cools off while battling a wildfire in Cebreros area, near Avila, 80 kms west of Madrid on July 24, 2026. The worst wildfires in the Madrid region's history rage west of the Spanish capital, forcing authorities to evacuate or order around 40,000 people to remain indoors. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Impossibile da controllare”. Enorme incendio vicino a Madrid: le foto e i video

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