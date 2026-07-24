Il commissario tecnico della Spagna ha commentato la finale dei Mondiali, affermando che il comportamento dell'Argentina è stato inaccettabile. La FIFA sta conducendo un'indagine sulla condotta degli argentini durante l'evento. De La Fuente ha definito gli episodi come “intollerabili e inaccettabili”. Al momento, non sono stati forniti dettagli specifici sui comportamenti contestati. La situazione è ora sotto esame da parte degli organi competenti.

Mentre la Fifa indaga sulla condotta dell'Argentina dopo la finale dei Mondiali, il commissario tecnico della Spagna, Luis de la Fuente, ha definito gli episodi "intollerabili e inaccettabili"., Lunedì la Fifa ha chiesto a uno dei suoi procuratori disciplinari di riferire sugli scontri in campo avvenuti dopo la vittoria per 1-0 della Spagna ai tempi supplementari di domenica, che ha detronizzato i campioni in carica. Il centrocampista argentino Leandro Paredes si è scontrato fisicamente con i giocatori spagnoli Eric Garcia e Gavi, e il capitano spagnolo Rodri è stato colpito allo stomaco mentre superava il difensore argentino Nahuel Molina. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Spagna, De La Fuente non ci sta: "Il comportamento dell'Argentina è stato inaccettabile"

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