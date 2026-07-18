A poche ore dalla finale del Mondiale contro l’Argentina, il commissario tecnico della Spagna ha affermato che Yamal sta bene e ha definito Messi come un giocatore unico e irripetibile.

Finale Mondiale: La Spagna è Pronta per la Sfida contro l’Argentina. NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – A poche ore dalla tanto attesa finale del Mondiale contro l’Argentina, il commissario tecnico della Spagna, Luis de la Fuente, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa al Jacob K. Javits Convention Center di New York. Il tecnico spagnolo ha evidenziato che solo il fatto di essere in finale rappresenta già un grande traguardo: “Essere in finale è un lusso e un privilegio. Firmerei per arrivarci ogni anno e perdere, ma questo è il momento giusto per combattere per la vittoria”, ha affermato con determinazione. Le Condizioni di Lamine Yamal prima della Finale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Spagna, de la Fuente: ‘Yamal sta bene, Messi è unico e irripetibile.’

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Spain's Lamine Yamal Is Unstoppable...

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De la Fuente: “Yamal sta bene e giocherà”. Scaloni: “Maradona ci manca, ma adesso godiamoci Messi”Il commissario tecnico della Spagna ha confermato che Yamal sta bene e sarà in campo nella prossima partita.

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Temi più discussi: La fiducia di De La Fuente dopo la semifinale; Il ct della Spagna, Luis de la Fuente, è andato completamente in fissa con un libro e con il pensiero di Marco Aurelio, uno dei più grandi imperatori romani; De la Fuente orgoglioso: La Francia si è inchinata alla migliore squadra del mondo; Otto anni fa, quando De La Fuente era il maestro e Scaloni l'alunno: Aveva qualcosa di diverso.

Scaloni: De La Fuente? Siamo amici ma ovviamente non abbiamo parlato di schemi? Alla vigilia della finalissima contro la Spagna, #Scaloni ha parlato del rapporto che lo lega al ct delle Furie Rosse, #DeLaFuente @tancredipalmeri #FIFAWorldC x.com

De La Fuente: Non marcheremo Messi a uomo. E poi se ne va infuriato...L'allenatore della Spagna alla vigilia della finale mondiale contro l’Argentina: L'importante è avere l'opportunità di lottare per vincere, ho chiesto a Del Bosque come si fa. Nervi a fior di pelle ... msn.com

Spagna, De la Fuente: Messi non si può marcare a uomoLuis De la Fuente, ct della Spagna campione d'Europa, parla in conferenza stampa alla vigilia della finale dei Mondiali, che domani sera a New York vedrà opposte le Furie Rosse all'Argentina di Lionel ... calciomercato.com