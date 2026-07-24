Fincantieri ha firmato un accordo con Occar per integrare il contratto del programma U212 NFS, che prevede la consegna di quattro sottomarini di nuova generazione. La firma riguarda l’integrazione contrattuale relativa a questa fornitura, realizzata presso il cantiere di Muggiano. La società ha dichiarato che il settore dei sottomarini rappresenta un ambito strategico. L’accordo è stato annunciato a La Spezia il 24 luglio 2026.

La Spezia, 24 luglio 2026 – Fincantieri ha firmato con Occar (Organisation for Joint Armament Co-operation) un’integrazione contrattuale al programma U212 NFS (Near Future Submarine), relativo alla fornitura di quattro sottomarini di nuova generazione, che il Gruppo sta realizzando per la Marina Militare presso il Cantiere di Muggiano. L'accordo e il suo valore. L’accordo, sottoscritto da Joachim Sucker (Direttore di Occar-ea) e Fulvio Palermo (Responsabile Project Management della Direzione Navi Militari di Fincantieri) ha un valore di circa 317 milioni di euro e amplia il perimetro delle attività affidate a Fincantieri nell’ambito del... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sottomarini di nuova generazione, accordo fra Fincantieri e Marina: “Subacquea settore strategico”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fincantieri amplia il programma dei nuovi sottomarini della MarinaFincantieri ha firmato un accordo da circa 317 milioni di euro con Occar per ampliare il programma di quattro sottomarini U212 Nfs destinati alla...

Leggi anche: Fincantieri punta 600 milioni sul settore strategico della difesa sottomarina

Temi più discussi: Sottomarini di nuova generazione, accordo fra Fincantieri e Marina: Subacquea settore strategico; Fincantieri amplia il programma dei nuovi sottomarini della Marina; Fincantieri, maxi upgrade ai sottomarini U212 NFS: contratto da 317 milioni; Fincantieri conquista gli abissi: maxi accordo da 317 milioni per i sottomarini del futuro.

Aggiornamento della lista Cose da fare. Nuova voce: Prevedere robuste difese contro droni navali (di superficie e sottomarini) per le proprie basi navali PS Ciò detto, si osserva che gli effetti dell'attacco non sono stati mostrati. Attendiamo... x.com

Sottomarini di nuova generazione, accordo fra Fincantieri e Marina: Subacquea settore strategicoLa Spezia, 24 luglio 2026 – Fincantieri ha firmato con Occar (Organisation for Joint Armament Co-operation) un’integrazione contrattuale al programma U212 NFS (Near Future Submarine), relativo alla ... lanazione.it

Fincantieri, maxi upgrade ai sottomarini U212 NFS: contratto da 317 milioniFincantieri rafforza il programma U212 NFS: integrazione da 317 milioni con OCCAR, nuove tecnologie WASS e consegne anticipate dei sottomarini. soldionline.it