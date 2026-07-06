Fincantieri punta 600 milioni sul settore strategico della difesa sottomarina

Fincantieri investe 600 milioni di euro nel settore della difesa sottomarina. La società si concentrerà sulla produzione di sottomarini e tecnologie correlate. La crescente minaccia di sabotaggi a infrastrutture critiche come cavi sottomarini e gasdotti ha portato a un aumento delle attività in questo settore. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di realizzazione o sui progetti specifici.

La protezione delle infrastrutture critiche come cavi e gasdotti è diventata una priorità assoluta dopo il crescendo di sabotaggi internazionali dell’ultimo quinquennio. Fincantieri ha deciso di scommettere su queste vicende accelerando la propria strategia industriale con un massiccio piano di investimenti da 600 milioni per creare un campione nazionale della subacquea capace di competere con i giganti globali della difesa e dell’energia. Attraverso l’ acquisizione di quattro aziende hi-tech nazionali, affiancate ad altre quattro realtà già possedute, il gruppo triestino oggi ha dato vita a un polo nazionale della subacquea che entro il 2026 genererà 1,1 miliardi di ricavi, con un margine operativo lordo di 220 milioni e circa 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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