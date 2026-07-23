fincantieri amplia il programma dei nuovi sottomarini della marina

Fincantieri ha firmato un accordo da circa 317 milioni di euro con Occar per ampliare il programma di quattro sottomarini U212 Nfs destinati alla Marina militare. L’integrazione contrattuale riguarda tecnologie di bordo, supporto logistico e tempi di consegna. L’azienda rafforza così il coinvolgimento nel progetto, ampliando il suo ruolo industriale.

Fincantieri rafforza il programma U212 Nfs con un’integrazione contrattuale da circa 317 milioni di euro firmata con Occar. L’accordo riguarda i quattro sottomarini di nuova generazione destinati alla Marina militare e amplia il perimetro industriale del gruppo su tecnologie di bordo, supporto logistico e tempi di consegna. La modifica introduce sistemi di contromisura sviluppati da Wass, società di Fincantieri specializzata nei sistemi subacquei avanzati, e aggiorna il calendario del programma. La consegna del quarto battello viene anticipata dal 2034 al 2032. Dal 2029 è previsto il rilascio di una unità all’anno. Nuove capacità per gli U212 Nfs. 🔗 Leggi su Formiche.net

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