Auto in sosta selvaggia bloccano le strade principali di Bagno di Romagna, creando situazioni di pericolo. La carenza di parcheggi, comune anche in altre zone, si manifesta qui in modo più evidente. Nonostante le segnalazioni, il sindaco non ha adottato misure per regolare il problema. La presenza di veicoli parcheggiati in modo irregolare ostacola il traffico e mette a rischio pedoni e automobilisti. Nessuna azione è stata ancora intrapresa per risolvere la situazione.

La storia non è originale, perché lo stesso problema si pone anche da altre parti, figlio della carenza di parcheggi. A Bagno di Romagna, però, è più rognosa, perché crea situazioni di pericolo che il sindaco Enrico Spighi si ostina a non considerare. Un cittadino, che ovviamente parla anche a nome di altri, segnala più volte all’Amministrazione comunale e alla Polizia locale i disagi che si creano in via Circonvallazione a causa delle auto parcheggiate sul marciapiede. Si tratta di una strada (di proprietà della Provincia) che si trova ai margini del centro cittadino ed è molto trafficata per il passaggio continuo di auto, moto e mezzi pesanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sosta selvaggia a Bagno: "Il sindaco non fa nulla"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sosta selvaggia al mercatoUn’auto è stata trovata parcheggiata in modo selvaggio ieri al mercato di Sesto, nell’area dedicata ai prodotti alimentari.

Autobus bloccati dalla sosta selvaggia, il PLI: “Servono interventi immediati”In diverse zone di Taranto, autobus del trasporto pubblico sono stati bloccati dalla sosta selvaggia di veicoli in sosta irregolare.

Sosta selvaggia e bagni sporchi. E c’è chi parcheggia tra i banchiIncurante delle regole e a tutela dei tanti passanti che frequentano il mercato settimanale, l’auto gialla arriva fin dentro il mercato. C’è chi indignato si sposta e chi prende il cellulare per ... ilrestodelcarlino.it

Multe per sosta selvaggia a Roma, Cerbero non perdona: 800mila in 11 mesi (superato il 2024)Il 2025 è l'anno record per la lotta alla sosta selvaggia nelle strade della Capitale. Secondo i dati ufficiali della polizia locale, infatti, già al 30 novembre le multe staccate per le varie ... ilmessaggero.it