Un’auto è stata trovata parcheggiata in modo selvaggio ieri al mercato di Sesto, nell’area dedicata ai prodotti alimentari. Gli ambulanti, arrivati presto per allestire i banchi, hanno scoperto il veicolo senza autorizzazione. La presenza dell’auto ha impedito lo svolgimento regolare delle attività e ha creato disagi tra i commercianti. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per verificare la situazione e rimuovere il veicolo. Nessuna persona è stata segnalata ferita.

Una vicenda per certi versi surreale quella accaduta, ieri, al mercato settimanale di Sesto. Gli ambulanti arrivati molto presto per poter montare i loro banchi hanno trovato un’ auto parcheggiata in piazza del Mercato nell’area dei prodotti alimentari. Visione davvero insolita perché, da sempre, le bancarelle stazionano nelle piazze del centro e sono in vigore i divieti di sosta già dall’alba del sabato, ma in realtà l’autore del parcheggio vietato era ‘recidivo’: "Siamo arrivati qui alle 5,30 – racconta Filippo Lazzeretti che è rappresentante del settore alimentare nella commissione mercato – e ci siamo accorti della macchina parcheggiata in uno stallo destinato a un banco di frutta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sosta selvaggia al mercato

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