Autobus bloccati dalla sosta selvaggia il PLI | Servono interventi immediati

Notizia in breve

In diverse zone di Taranto, autobus del trasporto pubblico sono stati bloccati dalla sosta selvaggia di veicoli in sosta irregolare. Il Partito Liberale Italiano ha richiesto interventi immediati dell’amministrazione comunale per risolvere il problema. La situazione ha causato ritardi e disagi per i passeggeri, rendendo difficile il regolare transito degli autobus. La richiesta riguarda azioni concrete per garantire il rispetto delle norme di sosta e il ripristino della circolazione.