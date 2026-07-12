Autobus bloccati dalla sosta selvaggia il PLI | Servono interventi immediati
In diverse zone di Taranto, autobus del trasporto pubblico sono stati bloccati dalla sosta selvaggia di veicoli in sosta irregolare. Il Partito Liberale Italiano ha richiesto interventi immediati dell’amministrazione comunale per risolvere il problema. La situazione ha causato ritardi e disagi per i passeggeri, rendendo difficile il regolare transito degli autobus. La richiesta riguarda azioni concrete per garantire il rispetto delle norme di sosta e il ripristino della circolazione.
Tarantini Time Quotidiano Il Partito Liberale Italiano interviene sul problema della sosta selvaggia che, in diverse zone di Taranto, ostacola il regolare transito degli autobus del trasporto pubblico locale, chiedendo un intervento immediato dell’Amministrazione comunale. Secondo il segretario cittadino del PLI, Mirko Maiorino, il fenomeno continua a creare disagi quotidiani agli utenti del servizio. “Gli autobus costretti a deviare il percorso o a fermarsi per colpa della sosta selvaggia sono il simbolo di una città in cui l’inciviltà continua a penalizzare i cittadini. A pagare il prezzo più alto sono ogni giorno gli utenti del trasporto pubblico”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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