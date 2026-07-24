Sospetti maltrattamenti e abbandono di minori in una scuola dell’infanzia nelle Marche | due maestre ai domiciliari Minuti al buio e castighi umilianti
Due insegnanti di una scuola dell'infanzia nelle Marche sono agli arresti domiciliari in seguito a un’indagine condotta dai carabinieri. La vicenda riguarda sospetti maltrattamenti e abbandono di minori, con testimonianze di minori costretti a stare al buio e sottoposti a castighi umilianti. L’indagine, iniziata a giugno, ha portato all’applicazione delle misure cautelari nei confronti delle due educatrici. La scuola è stata oggetto di controlli e verifiche da parte delle autorità competenti.
Una vicenda delicatissima arriva da una scuola dell'infanzia situata nella regione Marche. Due educatrici si troverebbero attualmente agli arresti domiciliari, a seguito di un'indagine condotta dai carabinieri e scattata lo scorso giugno. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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