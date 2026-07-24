Sospetti maltrattamenti e abbandono di minori in una scuola dell’infanzia nelle Marche | due maestre ai domiciliari Minuti al buio e castighi umilianti

Da orizzontescuola.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due insegnanti di una scuola dell'infanzia nelle Marche sono agli arresti domiciliari in seguito a un’indagine condotta dai carabinieri. La vicenda riguarda sospetti maltrattamenti e abbandono di minori, con testimonianze di minori costretti a stare al buio e sottoposti a castighi umilianti. L’indagine, iniziata a giugno, ha portato all’applicazione delle misure cautelari nei confronti delle due educatrici. La scuola è stata oggetto di controlli e verifiche da parte delle autorità competenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una vicenda delicatissima arriva da una scuola dell'infanzia situata nella regione Marche. Due educatrici si troverebbero attualmente agli arresti domiciliari, a seguito di un'indagine condotta dai carabinieri e scattata lo scorso giugno. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Osimo, bimbi strattonati, presi a schiaffi e rinchiusi al buio: arrestate per maltrattamenti due maestre d'asiloDue maestre di un asilo sono state arrestate con l'accusa di aver maltrattato i bambini, strattonandoli, schiaffeggiandoli e rinchiudendoli in stanze...

Maltrattamenti in una scuola dell’infanzia ad Ancona: arrestate due educatriciDue educatrici di una scuola dell’infanzia nell’entroterra di Ancona sono state arrestate con l’accusa di aver maltrattato e umiliato bambini piccoli.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web