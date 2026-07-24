Sospetti maltrattamenti e abbandono di minori in una scuola dell’infanzia nelle Marche | due maestre ai domiciliari Minuti al buio e castighi umilianti

Notizia in breve

Due insegnanti di una scuola dell'infanzia nelle Marche sono agli arresti domiciliari in seguito a un’indagine condotta dai carabinieri. La vicenda riguarda sospetti maltrattamenti e abbandono di minori, con testimonianze di minori costretti a stare al buio e sottoposti a castighi umilianti. L’indagine, iniziata a giugno, ha portato all’applicazione delle misure cautelari nei confronti delle due educatrici. La scuola è stata oggetto di controlli e verifiche da parte delle autorità competenti.