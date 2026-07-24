Due educatrici di una scuola dell’infanzia nell’entroterra di Ancona sono state arrestate con l’accusa di aver maltrattato e umiliato bambini piccoli. Le indagini hanno portato al provvedimento dopo le segnalazioni di comportamenti violenti e abbandono. I bambini sono stati affidati ad altri membri del personale scolastico. Le autorità continuano le verifiche per accertare eventuali altre responsabilità e approfondire le modalità dei presunti maltrattamenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Bambini piccoli vittime di presunte violenze e umiliazioni. Due educatrici di una scuola dell’infanzia dell’entroterra anconetano sono state arrestate con l’accusa di maltrattamenti e abbandono di minori. Il provvedimento cautelare, con disposizione degli arresti domiciliari, è scattato al termine di un’indagine condotta dai carabinieri delle stazioni di Agugliano e Loreto, insieme al Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Osimo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i bambini coinvolti, di età compresa tra 3 e 6 anni, sarebbero stati sottoposti a comportamenti vessatori sia sul piano fisico che psicologico, in un clima definito dagli inquirenti di continua intimidazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Maltrattamenti in una scuola dell’infanzia ad Ancona: arrestate due educatrici

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Bimbi strattonati presi a schiaffi e rinchiusi al buio: arrestate due maestre d'asilo

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