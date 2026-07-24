Durante controlli a Sorrento, sono state riscontrate irregolarità igieniche e attività di ristorazione non autorizzata in alcuni bar e ristoranti frequentati da turisti. Le autorità hanno sospeso l’attività di alcuni locali e comminato una multa di 7.000 euro. Le verifiche sono proseguite con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza.

Verifiche nei locali di Sorrento: accertate irregolarità igieniche e attività di ristorazione non autorizzata. Controlli nei locali frequentati dai turisti. Proseguono a Sorrento le verifiche dei Carabinieri della locale Stazione e dei militari del NAS di Napoli nelle attività di ristorazione e somministrazione della città, particolarmente frequentate nel periodo estivo da visitatori provenienti da numerosi Paesi. A darne notizia i Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Attività sospesa dopo l’ispezione. Nel corso di un controllo, i militari hanno riscontrato gravi carenze di natura igienico-strutturale all’interno di un’attività situata nel centro cittadino. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Sorrento, controlli in ristoranti e bar: attività sospesa e multa da 7mila euro

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Rooms of Smoke: From Coffeehouses to Cigar Lounges | A Global History of Smoking Rooms

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