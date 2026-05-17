Auto usate controlli della Polizia Stradale | attività chiusa e multa da 5mila euro nel Frusinate

La Polizia di Stato ha concluso un'operazione di controllo nel settore delle auto usate nella provincia di Frosinone. Durante le verifiche, sono state identificate irregolarità che hanno portato al pagamento di una multa di 5.000 euro. L’attività si inserisce in una serie di controlli amministrativi avviati dalla polizia per verificare il rispetto delle normative sul ciclo di vita dei veicoli nel territorio. Nessun dettaglio sui soggetti coinvolti è stato reso noto.

Proseguono i controlli amministrativi della Polizia di Stato nel settore delle attività legate al ciclo di vita dei veicoli nella provincia di Frosinone. Un’attività costante finalizzata a verificare il rispetto delle normative da parte delle imprese che operano nel comparto della vendita e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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Il Trucco Psicologico Che Usano Durante i Controlli Stradali — Quello Che Nessuno Ti Dice

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