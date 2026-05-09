Personale non formato in bar e panifici denunciati i titolari di due attività e multa da 5mila euro
I titolari di un bar e di un panificio nelle località di Collesalvetti e Piombino sono stati denunciati dalle forze dell'ordine per aver impiegato personale non formato nei rispettivi esercizi. A seguito delle verifiche, sono state elevate sanzioni amministrative che complessivamente superano i 5mila euro. Le ispezioni sono state condotte dal nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri.
I titolari di un bar e di un panificio di Collesalvetti e Piombino sono stati denunciati dal nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri e multati per un importo complessivo di oltre 5mila euro. Prosegue dunque l’impegno dei militari dell’Arma nella prevenzione e repressione dei reati connessi.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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