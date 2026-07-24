Nella notte a Ramacca, un uomo di 50 anni ha sorpreso un ladro incappucciato nella propria casa. L'intruso, tentando di fuggire, è stato raggiunto dal proprietario che gli ha inferto coltellate. Il ladro è rimasto ferito e soccorso dai paramedici. Il proprietario non ha riportato ferite. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

E’ nel pieno della notte diRamacca, nel catanese, che un 50enne si trova faccia a faccia con unladro incappucciato intento a rubare nella sua abitazione. Sono attimi di tensione, il proprietario di casa cerca di fermarlo, ma tra i due scoppia unaviolenta colluttazione, al culmine della quale l’uomo colpisce l’intruso con un coltello da cucina, ferendolo gravemente. Il ladro,37 anni originario dell’Europa dell’Est, riesce comunque a fuggire. Ma poco dopo viene rintracciato non lontano dalla casa teatro dello scontro, dai carabinieri di Palagonia che lo fermano e lo conducono in ospedale di Caltagirone dove è ricoverato in prognosi riservata, piantonato perchéin stato di arresto per furto in abitazione e lesioni personali aggravate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ramacca, ladro in azione in casa viene ferito a coltellate dal proprietario

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