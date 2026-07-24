sorpresi ad abbandonare sacchi di scarti incivili nei guai

Gli agenti della polizia locale di Desio hanno fermato alcune persone mentre tentavano di abbandonare sacchi di rifiuti nella vicolo San Camillo, un’area già segnalata più volte per comportamenti irregolari. I sospetti sono stati colti sul fatto mentre lasciavano i sacchi in modo incivile. Le persone coinvolte sono state identificate e sanzionate per gestione illecita dei rifiuti.

Sorpresi con le mani nel sacco. O, meglio, con i sacchi in mano da abbandonare in modo incivile. È così che gli agenti della polizia locale di Desio hanno fermato alcune persone in vicolo San Camillo, una delle aree più delicate della città, già segnalata più volte per comportamenti irregolari. I sacchi erano pronti per essere lasciati a terra, lontano dai cassonetti e dalle regole del conferimento. Un gesto che si ripete troppo spesso e che continua a generare degrado e costi per la collettività. L’episodio si inserisce in un quadro più ampio: da mesi il Comune sta portando avanti controlli mirati. Oltre alle pattuglie, vengono utilizzati sistemi tecnologici come le fototrappole e vengono esaminati i dati relativi alle posizioni Tari, alle residenze dichiarate e all’effettiva occupazione degli immobili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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