Treviglio pizzicata mentre scarica sacchi di rifiuti nella roggia | nei guai una donna

Una donna è stata trovata mentre scaricava sacchi di rifiuti lungo l’argine di una roggia. La polizia locale, dopo settimane di controlli e appostamenti nelle zone periferiche, l’ha sorpresa mentre abbandonava i sacchi. La donna, residente in città, è stata identificata e segnalata.

Treviglio. È stata sorpresa mentre abbandonava sacchi di rifiuti lungo l’argine di una roggia. A finire nei guai è una donna residente in città, individuata dalla polizia locale dopo settimane di controlli e appostamenti nelle zone periferiche maggiormente interessate dagli scarichi abusivi. L’intervento è scattato nei giorni scorsi durante un pattugliamento serale. Gli agenti hanno sorpreso la donna mentre, dopo essere arrivata in automobile in una zona di periferia, stava lasciando diversi sacchi contenenti rifiuti vicino al corso d’acqua. La responsabile è stata identificata e nei suoi confronti sono stati avviati gli accertamenti previsti dalla normativa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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