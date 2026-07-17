Rifiuti tessili pronti allo smaltimento illecito | sigilli ad azienda di Gricignano nei guai titolare

Notizia in breve

Le autorità hanno posto i sigilli a un’azienda a Gricignano, dove un capannone è stato trovato trasformato in un deposito abusivo di rifiuti tessili. L’azienda risultava autorizzata solo in parte, e il titolare è stato coinvolto nelle indagini. I rifiuti, pronti per essere smaltiti illegalmente, sono stati sequestrati. Le forze dell’ordine stanno procedendo con accertamenti per verificare eventuali violazioni delle normative ambientali.