Rifiuti tessili pronti allo smaltimento illecito | sigilli ad azienda di Gricignano nei guai titolare
Le autorità hanno posto i sigilli a un’azienda a Gricignano, dove un capannone è stato trovato trasformato in un deposito abusivo di rifiuti tessili. L’azienda risultava autorizzata solo in parte, e il titolare è stato coinvolto nelle indagini. I rifiuti, pronti per essere smaltiti illegalmente, sono stati sequestrati. Le forze dell’ordine stanno procedendo con accertamenti per verificare eventuali violazioni delle normative ambientali.
Un'azienda solo in parte autorizzata e un capannone trasformato, secondo gli investigatori, in un deposito abusivo di rifiuti tessili destinati allo smaltimento illegale. È questo il quadro emerso dall'operazione condotta dalla Polizia Provinciale di Caserta nella zona industriale (Asi) di Gricignano d'Aversa, culminata con il sequestro di un'attività e la denuncia del titolare per reati ambientali. L'intervento rientra nell'intensificazione dei controlli disposti nell'ambito del contrasto ai fenomeni di inquinamento nella cosiddetta "Terra dei Fuochi". L'attenzione degli agenti, coordinati dal... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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