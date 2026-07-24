Il Comune ha risposto alle accuse di un consigliere riguardo a una presunta assenza di amministratori e funzionari comunali durante un sopralluogo presso la struttura polivalente vicino allo stadio ‘Migaghelli’ di Santa Maria degli Angeli. La replica definisce le affermazioni come una strumentalizzazione politica e si riferisce all’episodio come un appuntamento in cui l’amministrazione avrebbe disertato, senza ulteriori dettagli sui motivi o sul contenuto dell’incontro.

"Abbiamo letto con dispiacere l’ennesima polemica animata dal consigliere Fasulo in merito a una presunta diserzione dell’amministrazione e dei funzionari comunali di un appuntamento, con lo stesso Fasulo, presso la struttura polivalente adiacente allo stadio ‘Migaghelli’ di Santa Maria degli Angeli. Il dirigente Castigliego e il direttore dei lavori Pergalani erano presenti in perfetto orario all’ingresso del cantiere lungo viale Maratona in corrispondenza dell’unico accesso segnalato sulla relativa cartellonistica di cantiere dalle 17 e hanno aspettato per oltre un’ora il consigliere Fasulo". L’amministrazione comunale ribatte a quanto... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sopralluogo al “Migaghelli“. Il Comune risponde a Fasulo: "Strumentalizzazione politica"

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