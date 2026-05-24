cimitero lavori ok sopralluogo del comune

I lavori di risanamento nel Nuovo Cimitero urbano sono stati completati, con solo alcune piccole rifiniture ancora da eseguire. Un sopralluogo del Comune ha verificato lo stato di avanzamento degli interventi, che sono considerati conclusi. Restano da finalizzare gli ultimi dettagli prima della chiusura ufficiale del cantiere.

TODI – Sono terminati gli interventi di risanamento nel Nuovo Cimitero urbano: per la chiusura del cantiere mancano ormai solo delle piccole rifiniture. Entro fine maggio è prevista la consegna dell’opera pubblica. È quanto hanno potuto constatare il sindaco Antonino Ruggiano e la Giunta nel corso del sopralluogo alla presenza dei direttori tecnici Alessandro e Marsilio Comodini e dell’impresa esecutrice. I lavori hanno visto il consolidamento e la ristrutturazione dei blocchi di loculi I, L, M e G dei quali sono stati ripristinati i solai, rifatta l’impermeabilizzazione, le coperture, le pavimentazioni e tutte le tinteggiature, comprese quelle della chiesa, realizzando anche un nuovo sistema di deflusso delle acque piovane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Parcheggio Campisanti, lavori al termine

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