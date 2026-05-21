Pericolo Arcomagno | la Protezione Civile chiede al Comune un sopralluogo

La Protezione Civile ha richiesto al Comune di effettuare un sopralluogo nell’area dell’Arcomagno a causa di segnalazioni riguardanti potenziali rischi. La richiesta arriva dopo che un’associazione ha evidenziato alcune criticità nel sito, senza tuttavia specificare le conseguenze dirette di eventuali pericoli. La comunicazione invita le autorità locali a intervenire per valutare lo stato della zona e verificare eventuali rischi. La richiesta si inserisce in un contesto di monitoraggio e gestione delle aree a rischio naturale.

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