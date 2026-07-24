L'Italia e il Brasile si sfideranno nella semifinale della Nations League femminile 2026, in programma sabato 25 luglio alle 10 a Macao, in Cina. La partita rappresenta un confronto tra due delle migliori squadre del mondo e determinerà una delle finaliste del torneo. La sfida si svolgerà in un contesto internazionale, con entrambe le formazioni che cercano di avanzare alla fase decisiva della competizione.

Italia e Brasile si affronteranno nella semifinale della Nations League 2026 di volley femminile, che andrà in scena sabato 25 luglio (ore 10.00) in quel di Macao (Cina). Nuovo atto dell’eterna sfida tra due grandi protagoniste del panorama mondiale, che si contenderanno la qualificazione all’atto conclusivo della massima competizione internazionale itinerante, da disputare domenica contro chi avrà la meglio nel match tra Cina e Turchia. Ci sarà spazio per la rivincita dell’ultima semifinale iridata vinta dalle azzurre al tie-break, mentre l’ultimo testa a testa ha avuto luogo un paio di mesi fa a Brasilia e furono le padrone di casa a imporsi al tie-break nella prima settimana della fase preliminare di Nations League, ma la nostra Nazionale era priva di tutti gli effettivi di lusso. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - Sontuoso bottino di punti in Italia-Brasile: sfida tra le migliori due squadre del mondo, gli scenari nel ranking FIVB

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Brasile - Italia 1-3 bellissima vittoria degli azzurri

Notizie e thread social correlati

Italia padrona nel ranking FIVB: migliori al mondo nel volley femminile, determinante per la qualificazione olimpicaL’Italia si mantiene al vertice del ranking FIVB nel volley femminile dopo le ultime partite.

La Russia rispunta nei ranking FIVB: cosa cambia nel volley e gli scenari per le Olimpiadi. Non gioca da 5 anni, ma tallona l’Italia…Il 7 luglio, il Comitato Olimpico Internazionale ha revocato temporaneamente la sospensione del Comitato Olimpico Russo, in vigore dal 12 ottobre...

VNL: una bella Italia si riscatta contro il BrasileLUBIANA (SLOVENIA)-Dopo i due ko contro Bulgaria e Ucraina, l'Italia ritorna in linea con le proprie ambizioni ed il proprio valore superando, al termine di una bella partita, per 3-1 (25-19, 25-23, ... tuttosport.com

Italia-Brasile 3-1, il ct De Giorgi soddisfatto: La risposta è arrivata, la squadra ha lottatoUna vittoria che è anche riscatto, dopo il doppio passo falso contro Bulgaria e Ucraina nelle prime due gare di questa Pool 6 di Vnl in Slovenia. Impressionante lo score degli azzurri con Alessandro ... lastampa.it