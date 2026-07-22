Italia padrona nel ranking FIVB | migliori al mondo nel volley femminile determinante per la qualificazione olimpica

L’Italia ha rafforzato la prima posizione nel ranking FIVB, la classifica internazionale di volley femminile stilata dalla Federazione Mondiale e aggiornata in tempo reale al termine di ogni incontro disputato, seguendo uno specifico algoritmo che considera entità del risultato, importanza della competizione e caratura dell’avversaria. Le Campionesse del Mondo in carica hanno travolto l’Olanda con un secco 3-0 nei quarti di finale della Nations League e il sistema ha previsto un bottino di 2,2 punti in favore delle Campionesse Olimpiche di Parigi 2024, che si confermano saldamente al comando della graduatoria con un importante vantaggio nei confronti delle più immediate inseguitrici. 🔗 Leggi su Oasport.it

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