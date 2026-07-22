La Russia rispunta nei ranking FIVB | cosa cambia nel volley e gli scenari per le Olimpiadi Non gioca da 5 anni ma tallona l’Italia…

Notizia in breve

Il 7 luglio, il Comitato Olimpico Internazionale ha revocato temporaneamente la sospensione del Comitato Olimpico Russo, in vigore dal 12 ottobre 2023. Questa decisione permette alla Russia di tornare a partecipare alle competizioni internazionali, compreso il ranking FIVB di volley, dove si è riaperta una possibilità di competere nonostante siano passati cinque anni dall’ultimo match ufficiale. La squadra russa si avvicina all’Italia nelle classifiche, influenzando gli scenari per le prossime Olimpiadi.