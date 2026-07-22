La Russia rispunta nei ranking FIVB | cosa cambia nel volley e gli scenari per le Olimpiadi Non gioca da 5 anni ma tallona l’Italia…
Il 7 luglio, il Comitato Olimpico Internazionale ha revocato temporaneamente la sospensione del Comitato Olimpico Russo, in vigore dal 12 ottobre 2023. Questa decisione permette alla Russia di tornare a partecipare alle competizioni internazionali, compreso il ranking FIVB di volley, dove si è riaperta una possibilità di competere nonostante siano passati cinque anni dall’ultimo match ufficiale. La squadra russa si avvicina all’Italia nelle classifiche, influenzando gli scenari per le prossime Olimpiadi.
Lo scorso 7 luglio il Comitato Olimpico Internazionale ha revocato provvisoriamente la sospensione del Comitato Olimpico Russo, che era in vigore dal 12 ottobre 2023. Nel comunicato diffuso dal CIO si leggeva che la decisione era stata presa a seguito di un’analisi approfondita da parte della Commissione Affari Legali del CIO, considerando che il Comitato Olimpico Russo non annovera più tra i suoi membri alcuna organizzazione sportiva regionale nei territori che rientrano nella giurisdizione del Comitato olimpico nazionale dell’Ucraina. La conseguenza immediata riguarda le qualificazioni alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: per il cammino che... 🔗 Leggi su Oasport.it
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