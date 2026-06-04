Sale sul treno senza biglietto e sputa in faccia al controllore

Un giovane di 30 anni, senza biglietto, ha sputato in faccia al controllore di un treno quando gli è stato chiesto di mostrare il biglietto. Il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto durante un normale controllo a bordo. Nessuno è rimasto ferito. La polizia ha avviato le indagini e formalizzato la denuncia.

Un giovane di 30 anni, bresciano e già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per oltraggio a incaricato di pubblico servizio dopo aver letteralmente sputato in faccia al controllore del treno che gli aveva semplicemente chiesto di mostrare il biglietto.Come riferito dalla Questura di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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