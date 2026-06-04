Sale sul treno senza biglietto Scenda subito | sputa in faccia al controllore

Un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale dopo aver sputato in faccia a un controllore. Il fatto è avvenuto a bordo di un treno, quando l’uomo, senza biglietto, si è rifiutato di scendere e ha reagito con violenza. Il controllore aveva richiesto di mostrare il biglietto, ma lui ha risposto con insulti e ha sputato. Ora si trova nei guai con le autorità.

Ora è nei guai, perché è stato denunciato per oltraggio a un incaricato di pubblico servizio. Il motivo? Lui, un uomo di 30 anni, bresciano e già noto alle forze dell'ordine, ha letteralmente sputato in faccia al controllore del treno che gli aveva semplicemente chiesto di mostrare il biglietto. 🔗 Leggi su Today.it

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