sondaggio youtrend vannacci vola oltre il 7 per cento e tallona forza italia

Secondo un sondaggio di YouTrend pubblicato il 24 luglio 2026, il partito di Vannacci supera il 7 per cento, avvicinandosi a Forza Italia. Dopo aver superato Lega e Alleanza Verdi-Sinistra, il partito continua a crescere e si avvicina ai livelli di Forza Italia.

Futuro nazionale continua la sua crescita e, dopo aver superato Lega e Alleanza Verdi-Sinistra, si accinge a raggiungere Forza Italia. Lo rileva un sondaggio realizzato da YouTrend per SkyTg24 e pubblicato il 24 luglio 2026. Rispetto alla precedente rilevazione del 3 luglio, Fratelli d’Italia rimane saldamente in testa ma, ceduto lo 0,5 per cento, scende al 26,4. Seguono il Partito democratico che perde lo 0,1 e si attesta al 21,9 e il Movimento 5 stelle che, perso mezzo punto percentuale, si ferma all’11,5. Al quarto posto c’è Forza Italia al 7,9 per cento (+0,3), subito seguita da Futuro nazionale al 7,6. Negli ultimi 20 giorni, il partito dell’ex generale è cresciuto dell’1,2 per cento, registrando l’incremento più alto tra tutte le forze politiche. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Giuro sono il primo che solitamente si rompe il cazzo a vedere post di Youtrend sui sondaggi ogni 5 giorni ma c'è Ora sulla classifica (e non sono qua a fare propaganda, giusto per i commenti che dicono sempre che non c'è mai) reddit