I sondaggi politici continuano a sorridere a Roberto Vannacci, a scapito della Lega, e continuano a registrare il calo del partito di Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia resta primo partito ma scende al 26,4% (-0,5% rispetto al 2 luglio); il Partito democratico è sostanzialmente stabile al 21,9% (-0,1%) e riduce il distacco a 4,5 punti. Il Movimento 5 Stelle arretra all’11,5% (-0,5%). È quanto emerge dall’ultimo sondaggio di Youtrend per SkyTg 24 in cui viene sottolineato come il dato più rilevante della rilevazione sia la crescita di Futuro Nazionale, che sale al 7,6% (+1,2%) e si porta a soli tre decimi da Forza Italia (7,9%, +0,3%), consolidandosi come quinta forza nazionale a ridosso della quarta. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Sondaggi, FdI continua a scendere: Vannacci vola oltre il 7%, stacca la Lega e tallona Forza Italia

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Sondaggio, il 71% degli italiani non si sente al sicuro. Futuro Nazionale al 7,6% (+1.2%), Forza Italia al 7,9%, FdI primo partito al 26,4% (-0,5%) reddit

Sondaggi, FdI scende al 26,4%: Vannacci vola al 7,6% e si avvicina a FIIl sondaggio Youtrend per SkyTg24: FdI primo partito al 26,4%, Futuro Nazionale al 7,6% vicino a Forza Italia. Giudizi negativi sul governo al 58%. blogsicilia.it

Sondaggio YouTrend, Vannacci vola oltre il 7 per cento e tallona Forza ItaliaFuturo nazionale continua la sua crescita e tallona Forza Italia: lo rileva un sondaggio realizzato da YouTrend per SkyTg24. lettera43.it