Sondaggi FdI continua a scendere | Vannacci vola oltre il 7% stacca la Lega e tallona Forza Italia
Roberto Vannacci supera il 7% nei sondaggi, staccando la Lega e avvicinandosi a Forza Italia. Fratelli d’Italia perde mezzo punto, attestandosi al 26,4%, mentre il Partito Democratico si mantiene stabile al 21,9%. La distanza tra i due principali partiti si riduce a 4,5 punti percentuali. La Lega registra un calo, mentre Vannacci cresce nei consensi.
I sondaggi politici continuano a sorridere a Roberto Vannacci, a scapito della Lega, e continuano a registrare il calo del partito di Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia resta primo partito ma scende al 26,4% (-0,5% rispetto al 2 luglio); il Partito democratico è sostanzialmente stabile al 21,9% (-0,1%) e riduce il distacco a 4,5 punti. Il Movimento 5 Stelle arretra all’11,5% (-0,5%). È quanto emerge dall’ultimo sondaggio di Youtrend per SkyTg 24 in cui viene sottolineato come il dato più rilevante della rilevazione sia la crescita di Futuro Nazionale, che sale al 7,6% (+1,2%) e si porta a soli tre decimi da Forza Italia (7,9%, +0,3%), consolidandosi come quinta forza nazionale a ridosso della quarta. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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