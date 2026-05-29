A pochi giorni dall'80° anniversario della Repubblica, i numeri non mentono: l'elettorato italiano è in pieno fermento. Secondo l'ultima rilevazione effettuata da YouTrend per Sky TG24 il 29 maggio 2026, gli equilibri politici stanno mutando rapidamente, con uno spostamento dei pesi all'interno della coalizione di governo che potrebbe preludere a una vera e propria ridefinizione del centrodestra. FdI verso il 28%, ma il vero caso è il "Fattore Vannacci" Il dato politico più significativo riguarda la tenuta di Fratelli d'Italia, che sale al 27,7% (+1,1%), allontanando il Partito Democratico, che arretra al 21,7%. Ma se la premier Meloni sorride, a preoccupare i vertici della maggioranza sono le dinamiche interne. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Governo, sondaggio YouTrend: FdI vola al 27,7% (+1,1%), ma la "mina" Vannacci (4,4%) riscrive il cdx; ecco cosa dicono i numeri

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