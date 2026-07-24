Sondaggio bomba! Ecco chi vincerebbe le primarie del centrosinistra | e ora è terrore
Un sondaggio realizzato da Lab21 per Affaritaliani.it mostra un risultato chiaro sulle prossime primarie del centrosinistra. Secondo i dati, un candidato si trova in testa rispetto agli altri. La divisione tra i vari candidati resta evidente, ma il risultato del sondaggio indica una preferenza marcata per uno di essi. La pubblicazione del sondaggio ha suscitato reazioni tra gli esponenti del partito e gli osservatori politici.
Le primarie del campo largo continuano a dividere il centrosinistra, ma l’ultimo sondaggio realizzato da Lab21 per Affaritaliani.it consegna un quadro piuttosto netto. La rilevazione riapre così il dibattito sulla leadership della coalizione in vista delle prossime sfide elettorali, mostrando come il presidente del Movimento 5 Stelle continui a godere di un forte consenso tra l’elettorato potenzialmente interessato alle primarie. Conte doppia Schlein. Secondo il sondaggio, Giuseppe Conte raccoglierebbe il 50% delle preferenze, un risultato che gli consentirebbe di staccare nettamente la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, ferma al 25%. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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