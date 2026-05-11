Ecco chi stravince! Primarie campo largo | il sondaggio bomba
Nel panorama delle primarie del campo largo, si sono diffuse nuove rilevazioni che mostrano chi sta ottenendo risultati più consistenti. Il dibattito tra i candidati prosegue con un quadro ancora in evoluzione, ma alcune tendenze risultano già chiare. I sondaggi indicano quali sono i favoriti e le possibili dinamiche che potrebbero influenzare la corsa prima delle votazioni ufficiali.
Nel dibattito politico sul futuro del campo largo emerge un quadro ancora fluido ma già segnato da alcuni equilibri precisi. In caso di primarie per la scelta del leader della coalizione progressista, la segretaria del Pd Elly Schlein risulterebbe nettamente in vantaggio sugli altri contendenti, mentre in uno scenario di sfida diretta con la premier Giorgia Meloni il centrosinistra risulterebbe ancora in svantaggio. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio Bidimedia, che fotografa i rapporti di forza interni all’area progressista e prova a simulare anche un eventuale confronto elettorale tra i due principali schieramenti politici. Leggi anche: Silvia Salis, guaio da un milione di euro: il verdetto pesantissimo Schlein in testa nelle primarie del campo largo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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