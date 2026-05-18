A dicembre 2025, i sondaggi indicavano un vantaggio del centrodestra di oltre tre punti e mezzo rispetto alla sinistra. Tuttavia, recenti rilevazioni mostrano un calo dei consensi per l'alleanza di governo, mentre a sinistra si registra una crescita di preferenze, specialmente tra i candidati che partecipano alle primarie. La situazione sembra aver modificato gli equilibri politici, con alcuni leader di sinistra che stanno ottenendo risultati più favorevoli rispetto a qualche mese fa.

A dicembre 2025, sei mesi fa, il centrodestra era ancora avanti. E non di poco. Più di tre punti e mezzo. Ma la rilevazione di maggio dice che se si tornasse oggi alle urne per le Politiche, le due coalizioni sarebbero di fatto alla pari, con un lieve vantaggio del cosiddetto Campo largo, vale a dire il centrosinistra: +0,5%. A certificarlo è il Barometro politico dell’ Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento. L’area progressista presa in considerazione è quella che si è delineata ormai da diversi mesi: Partito democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, +Europa e Italia viva. Il centrosinistra arriva così al 45,8%. I partiti dell’attuale maggioranza si fermano appena sotto, al 45,3%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sondaggi, il centrodestra perde consensi: ecco chi vincerebbe. A sinistra Salis spariglia le carte nelle primarie

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SONDAGGI POLITICI OGGI Il podio si muove chi sta salendo davvero nei sondaggi

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