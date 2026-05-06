Sondaggi politici gli elettori del campo largo vogliono le primarie | Schlein supera Conte e Salis

Secondo gli ultimi sondaggi, gli elettori che supportano il campo largo si mostrano favorevoli alle primarie per la scelta del leader. In uno scenario con tre candidati, tra Silvia Salis, Giuseppe Conte ed Elly Schlein, la preferenza va verso quest’ultima. La candidata del Partito Democratico risulta avere il sostegno maggiore rispetto agli altri due contendenti.

Gli elettori del campo largo preferiscono le primarie. In uno scenario a tre, tra Silvia Salis, Giuseppe Conte ed Elly Schlein, sceglierebbero la segretaria Pd. Quest'ultima prevarrebbe anche in una sfida a due con il leader del M5s. La competizione però resta serrata. Ecco l'ultimo sondaggio di Noto per Porta a Porta.🔗 Leggi su Fanpage.it

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