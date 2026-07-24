Sondaggi politici FdI cala al 26,4% -0,5% Vannacci sale al 7,6% +1,2% e tallona FI 7,9% Lega giù al 4,9% -0,5%

Da ilgiornaleditalia.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il partito di destra scende al 26,4%, in calo dello 0,5%. La Lega perde lo 0,5% e si ferma al 4,9%. Forza Italia si attesta al 7,9%, senza variazioni. Vannacci sale al 7,6%, guadagnando 1,2 punti e avvicinandosi a FI.

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SONDAGGIO SWG TG LA7: VANNACCI RAGGIUNGE LA LEGA | MELONI CALA, PD E M5S CRESCONO

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