Sondaggi politici FdI cala al 26,4% -0,5% Vannacci sale al 7,6% +1,2% e tallona FI 7,9% Lega giù al 4,9% -0,5%
Il partito di destra scende al 26,4%, in calo dello 0,5%. La Lega perde lo 0,5% e si ferma al 4,9%. Forza Italia si attesta al 7,9%, senza variazioni. Vannacci sale al 7,6%, guadagnando 1,2 punti e avvicinandosi a FI.
I nuovi sondaggi politici condotti da Youtrend per SkyTg24 fotografano la situazione riguardo ai partiti italiani e non solo I nuovi sondaggi politici condotti da Youtrend per SkyTg24 sottolineano come Fratelli d'Italia cali sempre di più, perdendo 5 punti percentuali dall'ultima rilevazione,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
SONDAGGIO SWG TG LA7: VANNACCI RAGGIUNGE LA LEGA | MELONI CALA, PD E M5S CRESCONO
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