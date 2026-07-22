L’ultima rilevazione Emg Different segnala il dato più basso per Fratelli d’Italia dalle politiche del 2022 e un vantaggio di 1,5 punti per il campo largo sul centrodestra, mentre Roberto Vannacci si avvicina alla Lega Gli ultimi sondaggi politici condotti da Emg Different rivelano che Fratel. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sondaggi politici, FdI scende al 24,6%, prima volta sotto la soglia del 25% dal 2022, Vannacci sale al 7,3% (+1,1%)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sondaggio politico SWG per il TGLA7 del 4 maggio: in calo FdI, cresce il PD

Notizie e thread social correlati

Sondaggi politici, FdI sotto il 25%: la prima volta dalle elezioni del 2022. Vannacci sale al 7,3%Secondo l’ultimo sondaggio di Emg Different, il centrodestra registra il dato più basso dal 2022, con Fratelli d’Italia sotto il 25 per cento.

Sondaggi politici, Vannacci sale ancora e va al 6,5%. Record negativo per FdIVannacci raggiunge il 6,5% nei sondaggi politici, salendo ancora rispetto alle rilevazioni precedenti.

Temi più discussi: Sondaggi TgLa7: FdI e PD in calo, cresce Futuro Nazionale. Tutti i numeri del 20 luglio; Sondaggi politici, in calo FdI e Pd ma si riduce la distanza tra i due partiti; Sondaggio politico La7 oggi martedì 14 luglio 2026, Meloni e FdI tornano a sorridere mentre Pd e M5s scivolano; Sondaggi politici, FdI crolla sotto il 25%, Vannacci vola: Futuro Nazionale sfonda il 7%.

Sondaggi politici, in calo FdI e Pd ma si riduce la distanza tra i due partitiSecondo l’ultimo sondaggio Swg per La7 sono in ripresa la Lega (anche sulla scia del caso Roggero) e il M5S. Sopra Futuro nazionale e Avs ... repubblica.it

Sondaggi politici, FdI resta primo ma… Ecco chi sale e chi scendeLe intenzioni di voto rilevate al 13 luglio 2026 fotografano un centrodestra in trasformazione e un Movimento 5 Stelle in costante ascesa rispetto a due anni fa ... affaritaliani.it