Sondaggi politici FdI scende al 24,6% prima volta sotto la soglia del 25% dal 2022 Vannacci sale al 7,3% +1,1%

Da ilgiornaleditalia.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'ultimo sondaggio di Emg Different mostra Fratelli d’Italia al 24,6%, sotto il 25% per la prima volta dal 2022. Vannacci sale al 7,3%, +1,1%. Il campo largo ha un vantaggio di 1,5 punti sul centrodestra.

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L’ultima rilevazione Emg Different segnala il dato più basso per Fratelli d’Italia dalle politiche del 2022 e un vantaggio di 1,5 punti per il campo largo sul centrodestra, mentre Roberto Vannacci si avvicina alla Lega Gli ultimi sondaggi politici condotti da Emg Different rivelano che Fratel. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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