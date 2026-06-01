Sondaggi politici aumenta la distanza tra FdI e Pd | Forza Italia stacca la Lega Vannacci è ancora al 4%
I sondaggi politici mostrano un aumento della distanza tra Fratelli d’Italia e il Partito Democratico. Forza Italia supera la Lega, che si mantiene vicina a un altro partito, mentre Avs si avvicina. Il movimento Futuro Nazionale perde consensi ma resta stabile al 4%.
Aumenta il divario tra FdI e Pd. Forza Italia stacca sempre di più la Lega, tallonata da Avs. Futuro Nazionale perde pezzi ma si mantiene al 4%. Ecco l'ultimo sondaggio di Termometro politico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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SONDAGGIO POLITICO LA7 EUMETRA FORMIGLI: LE PERCENTUALI DEI PARTITI AL 9 FEBBRAIO 2026
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