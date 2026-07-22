Si è chiusa la fase a gironi degli Europei Under 22 che si stanno giocando in quel di Ostrava, in terra ceca. Per l’Italia finora un percorso da cinque vittorie su altrettante partite del primo girone. Il tutto in una formula che prevede, per le 12 big, due gruppi da sei, di cui quattro fisse e due provenienti da ulteriori quattro raggruppamenti che eleggono i team in grado di sfidare le prime della classe. In particolare, l’Italia ha inizialmente affrontato l’Irlanda, travolgendola per 19-0 nella serata di lunedì 20 con manifesta al terzo inning. Martedì 21, vale a dire ieri, è arrivato il primo di due giorni da doppia sfida. In questo caso le azzurre hanno superato il Belgio, finito nel girone C a due (una sola partita, con la Danimarca), vincitore nel confronto appena citato e pertanto in grado di giocare con l’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Softball, Europei Under 22 2026: Italia imbattuta nel primo girone, ora il Super Round

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