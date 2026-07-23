Softball | Italia bell’apertura di Super Round contro Israele agli Europei Under 22

Continua a restare imbattuta l’Italia agli Europei Under 22 di softball in scena a Ostrava. Nonostante la pioggia, e nonostante gli stravolgimenti continui del programma da questa determinati, le azzurre non si placano e vincono anche contro Israele per 8-1, assicurandosi un posto di sempre maggiore vicinanza alla finale. L’inizio non è proprio dei migliori, perché è Israele a passare in vantaggio su situazione non facile da gestire difensivamente: è McDowell la protagonista in questo caso. Arriva però subito la reazione azzurra, con Izabella Cimino a tirare il fuoricampo del 2-1. Ed è già questo il momento in cui l’Italia fa capire che c’è, anche con Silvia Aroldi che, dopo il difficile primo inning, concede relativamente poco. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Softball: Italia U22 at Saronno

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