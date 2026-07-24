Jannik Sinner non prenderà parte al Masters 1000 di Montreal per il secondo anno consecutivo. Il tennista ha annunciato di aver deciso di rinunciare all’evento, che si svolge a Montreal, per motivi di salute. Dopo aver valutato con il suo team la situazione, ha spiegato di aver optato per il ritiro, sottolineando che la sua priorità è la salute. Sinner, numero 1 al mondo, aveva vinto Wimbledon prima di questa decisione.

Per il secondo anno consecutivo, Jannik Sinner non parteciperà al Masters 1000 del Canada, previsto quest’anno in quel di Montreal. “Dopo aver valutato attentamente tutti i fattori insieme al mio team, abbiamo preso la difficile decisione di ritirarmi da Montreal”, ha comunicato il numero 1 al mondo, reduce dalla vittoria a Wimbledon. “Non è mai facile saltare un evento così importante, ma crediamo che questa sia la decisione giusta per dare priorità alla mia salute. Sono deluso di non poter essere presente, ma non vedo l’ora di tornare a Montreal in futuro”, ha aggiunto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Sinner salta il Masters 1000 di Montreal: “La mia priorità è la salute”

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