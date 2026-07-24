sinner salta il masters 1000 di montreal anche djokovic rinuncia

Jannik Sinner e Novak Djokovic hanno annunciato il loro ritiro dal torneo Masters 1000 di Montreal, che si terrà dal 2 al 13 agosto. Entrambi i tennisti non parteciperanno all’evento, che si svolge nel territorio canadese. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita per le assenze. La decisione riguarda le due teste di serie che avrebbero dovuto prendere parte alla competizione.

Montreal, 24 lug. (Adnkronos) - Il numero uno del mondo Jannik Sinner e Novak Djokovic si sono ritirati dal National Bank Open, Masters 1000 di Montreal in programma dal 2 al 13 agosto. Il calendario sul cemento nordamericano prevede poi il Masters 1000 di Cincinnati, che si gioca dal 13 al 23 agosto e fa da prologo agli US Open. L'ultimo Slam stagionale va in scena a New York dal 31 agosto. Sinner, dopo il trionfo a Wimbledon, non ha svelato subito la propria agenda. E' più che probabile che dopo la rinuncia a Montreal il numero 1 del mondo torni in campo a Cincinnati per un collaudo di alto livello in vista di New York. A Montreal tra i protagonisti spicca invece Alexander Zverev (n. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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