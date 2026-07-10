Si allungano i tempi di rientro di Carlos Alcaraz, che non parteciperà neanche al Masters 1000 di Montréal, in Canada, in programma dal 2 al 13 agosto 2026. Lo spagnolo, alle prese con un problema al polso, non gioca dall’Atp 500 di Barcellona e ha dovuto saltare, fra gli altri tornei, gli Internazionali d’Italia, il Roland Garros e Wimbledon. Il tennista di El Palmar sui social ha pubblicato un nuovo post in cui mostra il suo recupero sul campo. Ha già ripreso la racchetta in mano da qualche settimana e sta proseguendo ad allenarsi con esercizi mirati per il polso destro, adesso avvolto da una fasciatura e non più da un tutore rigido. “Sulla buona strada”, ha scritto il fuoriclasse iberico, che ha la speranza di tornare a giocare ad agosto per la stagione sul cemento americano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Alcaraz alle prese con l’infortunio, costretto a saltare anche il Masters 1000 di Montréal

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