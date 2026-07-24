Jannik Sinner si ritira dal torneo di Montreal | il numero uno rinuncia a fare il pieno dei Masters 1000

Jannik Sinner si è ritirato dal torneo di Montreal. La decisione è stata comunicata dagli organizzatori dell’Open del Canada. Il giocatore non prenderà parte alle prossime partite e non parteciperà ai Masters 1000 previsti nel calendario. La sua assenza si aggiunge a quella di altri atleti che hanno scelto di non competere nel torneo canadese. La motivazione ufficiale del ritiro non è stata resa nota.

Gli organizzatori dell'Open del Canada hanno comunicato ufficialmente che Jannik Sinner si è ritirato dal torneo di Montreal. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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