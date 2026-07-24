Sinner può battere il record di punti di Djokovic? Cosa servirebbe da qui a fine stagione
Jannik Sinner attualmente guida il ranking ATP con 13.450 punti e si prepara a partecipare all’ATP Masters 1000 di Montreal. Lo scorso anno l’azzurro non ha giocato a Toronto, quindi potrebbe aumentare il suo totale a circa 14.450 punti. Per battere il record di punti di Djokovic, Sinner dovrebbe ottenere circa 1.000 punti in più rispetto alla sua attuale classifica, considerando anche i punti da conquistare nelle prossime competizioni.
Jannik Sinner è in testa al ranking ATP con 13450 punti, e con questo bottino si presenterà a Montreal per l’ATP Masters 1000: lo scorso anno l’azzurro non giocò a Toronto e quindi potrebbe salire a quota 14450. Poi sarà la volta di Cincinnati: nel 2025 l’italiano perse in finale, quindi scarterà 650 punti e, vincendo il torneo, potrebbe arrivare a 14800. Sinner farà poi tappa verso gli US Open, dove lo scorso anno si fermò all’ultimo atto: l’azzurro scarterà 1300 punti, ma vincendo il torneo salirebbe a 15500. Fino a fine stagione poi, l’unico spazio per guadagnare punti sarebbe l’ATP Masters 1000 di Shanghai, dove lo scorso anno uscì ai sedicesimi: vincendo il torneo Sinner, che dovrà scartare 50 punti, salirebbe a quota 16450. 🔗 Leggi su Oasport.it
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