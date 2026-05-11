Jannik Sinner si avvicina a un traguardo storico nei tornei Masters 1000, con 29 successi consecutivi all’attivo. La sua serie di vittorie si ferma a pochi risultati dal record stabilito da Novak Djokovic, che vanta un numero superiore di successi in questa competizione. La prossima occasione per tentare di superare questa serie sarà a Roma, dove il tennista italiano punta a migliorare il proprio risultato.

Jannik Sinner ormai “vede” Novak Djokovic. Sono 29 le vittorie che ha ottenuto in via consecutiva nei Masters 1000 ai quali ha partecipato. Per raggiungere il serbo gliene bastano sia una che due, nel senso che le due più lunghe strisce del 24 volte campione Slam sono di 30 e 31 successi. La prima di queste, quella da 31, l’ha realizzata nel 2011, quando da Indian Wells alla finale di Cincinnati (saltando però Montecarlo) il serbo non perse mai da nessuno, che fosse Federer o Nadal, su qualsiasi superficie. In quell’anno, dall’inizio della stagione fino alla finale di Cincinnati, perse soltanto una volta: contro Federer in una semifinale del Roland Garros che assunse contorni epici, e che meriterebbe un racconto a parte.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner può battere il record di vittorie di Djokovic nei Masters 1000: dove serve arrivare a Roma

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