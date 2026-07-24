Sinner non giocherà a Montreal | La decisione migliore per dare priorità alla mia salute

Jannik Sinner non prenderà parte al Masters 1000 di Montreal. La decisione è stata comunicata dallo stesso giocatore, che ha spiegato di aver scelto di non partecipare per tutelare la propria salute. Sinner, che ha recentemente vinto a Wimbledon, non potrà così concorrere a vincere tutti i Masters 1000 del 2026. La sua assenza si aggiunge ad altre esclusioni in questa fase della stagione.

Sinner non parteciperà al Masters 1000 di Montreal. Jannik Sinner salterà il Masters 1000 di Montreal. Per l’altoatesino, reduce dal trionfo a Wimbledon, sfugge la possibilità di vincere tutti i Masters 1000 del 2026. Anche lo scorso anno aveva cancellato l’iscrizione prima del torneo, vinto poi da Shelton. Anche Djokovic non ci sarà. “ Dopo aver valutato attentamente tutti i fattori insieme al mio team, abbiamo preso la difficile decisione di ritirarmi da Montreal. Non è mai facile saltare un evento così importante, ma crediamo che questa sia la decisione giusta per dare priorità alla mia salute. Sono deluso di non poter essere presente, ma non vedo l’ora di tornare a Montreal in futuro “, ha comunicato Sinner. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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