Jannik Sinner ha vinto tutti i Masters 1000 Eppure Montreal manca alla collezione…

Vincendo lo scorso 17 maggio gli Internazionali d’Italia, Jannik Sinner ha chiuso il cerchio trionfando almeno una volta in tutti e nove i Masters 1000 che compongono il calendario ATP. Un’impresa clamorosa, coronata all’età di 24 anni, che potrebbe trasformarsi in qualcosa di mai visto prima e difficilmente replicabile in futuro nel caso in cui dovesse completare la stagione perfetta. Il numero uno al mondo sarebbe infatti ancora in corsa per aggiudicarsi tutti i Masters 1000 del 2026 dopo essersi imposto a Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma. Vedremo se questo scenario inciderà sulla programmazione post-Wimbledon dell’azzurro, che si prenderà adesso sicuramente un periodo di pausa per staccare dal tennis e ricaricare le batterie dopo un durissimo tour de force fisico e mentale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Jannik Sinner's RECORD BREAKING 5 Consecutive Masters 1000 Titles!

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