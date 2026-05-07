Djokovic | Sinner è impressionante Però ora nei Masters 1000 ci sono dei vantaggi che aiutano

Novak Djokovic ha commentato la crescita di Jannik Sinner, definendolo impressionante. Il tennista serbo ha inoltre sottolineato che nei tornei Masters 1000 ci sono alcuni vantaggi che favoriscono i giocatori in questa fase della stagione. La sua analisi si concentra sulla continuità del numero uno al mondo e sulla possibilità di Sinner di conquistare nuovi titoli in questa categoria.